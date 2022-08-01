Ексзаступника голови Дніпропетровської ОДА піймали на продажі гуманітарки (ФОТО)

Правоохоронці викрили чоловіка, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної адміністрації, на продажу гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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За даними слідства, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами Росії, чоловік продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних сил України.

Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги. Наразі добровольцеві територіальної оборони повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу.

Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП Фото: ОГП

Розслідування веде Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОГП.

Нагадаємо також, що в квітні було затримано виконувача обов'язків мера Пустомит Львівської області, який зажадав 100 тисяч гривень за передачу на потреби армії отриманого в якості іноземної гуманітарної допомоги мікроавтобуса. Це було розцінено як хабарництво та продаж гумдопомоги.

Зазначимо, що запровадити в КК статтю 201-2 щодо продажу гумдопомоги Верховна Рада вирішила саме нинішнього року, після повномасштабного російського вторгнення. Вона передбачає за такі діяння покарання щонайменше у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без неї.