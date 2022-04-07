У Львівській області голову міста спіймали на продажі для військових гумдопомоги у вигляді мікроавтобуса

Державне бюро розслідувань затримало на продажу гуманітарної допомоги та отриманні хабара виконувача обов'язків мера одного з міст Львівської області. Як повідомляють саме ГБР та обласна прокуратура, чиновнику інкримінують частину 3 статті 201-2 та частину 3 статті 368 Кримінального кодексу.

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За даними слідства, чиновник вимагав та отримав 100 тисяч гривень від волонтера за передачу на потреби військових мікроавтобуса Volvo, отриманого міською радою безкоштовно від однієї з асоціацій Фінляндії в якості гуманітарної допомоги.

Фігуранта затримано відразу після отримання його спільницею всієї суми хабара. Її правоохоронці вилучили. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та усунення його з посади.

Розслідування веде теруправління ДБР у Львові. За повідомленнями низки львівських ЗМІ, затриманим є перший заступник мера міста Пустомити Андрій Луків.

Інші подробиці ситуації в Пустомитах правоохоронці не озвучують, однак слід зазначити, що транспорт та інше майно під час воєнного стану можуть законно примусово вилучатися у місцевої влади або приватних осіб за запитом військового командування із складанням акта приймання-передачі, де вказано оціночну вартість майна. Його власники мають право на відповідну компенсацію з держбюджету або до такої передачі або після неї.

Нагадаємо, що запровадити в КК статтю 201-2 щодо продажу гумдопомоги Верховна Рада вирішила зовсім недавно — 24 березня. Вона передбачає, що чиновники за таке діяння можуть отримати від семи до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.