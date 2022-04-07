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Во Львовской области главу города поймали на продаже для военных гумпомощи в виде микроавтобуса
Государственное бюро расследований задержало на продаже гуманитарной помощи и получении взятки исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области. Как сообщают само ГБР и областная прокуратура, чиновнику инкриминируют часть 3 статьи 201-2 и часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч гривен от волонтера за передачу на нужды военных микроавтобуса Volvo, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.
Фигурант задержан сразу после получения его сообщницей всей суммы взятки. Ее правоохранители отобрали. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
Решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Расследование ведет теруправление ГБР во Львове. По сообщениям ряда львовских СМИ, задержанным является первый заместитель мэра города Пустомыты Андрей Лукив.
Другие подробности ситуации в Пустомытах правоохранители не озвучивают, однако стоит отметить, что транспорт и другое имущество во время военного положения могут законно принудительно изыматься у местных властей или частных лиц по запросу военного командования с составлением акта приема-передачи, где указана оценочная стоимость имущества. Его владельцы имеют право на соответствующую компенсацию из госбюджета - либо до такой передачи, либо после нее.
Напомним, что ввести в УК статью 201-2 о продаже гумпомощи Верховная Рада решила совсем недавно - 24 марта. Она предусматривает, что чиновники за такое деяние могут получить от семи до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.