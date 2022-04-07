Во Львовской области главу города поймали на продаже для военных гумпомощи в виде микроавтобуса

Государственное бюро расследований задержало на продаже гуманитарной помощи и получении взятки исполняющего обязанности мэра одного из городов Львовской области. Как сообщают само ГБР и областная прокуратура, чиновнику инкриминируют часть 3 статьи 201-2 и часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

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По данным следствия, чиновник требовал и получил 100 тысяч гривен от волонтера за передачу на нужды военных микроавтобуса Volvo, полученного городским советом бесплатно от одной из ассоциаций Финляндии в качестве гуманитарной помощи.

Фигурант задержан сразу после получения его сообщницей всей суммы взятки. Ее правоохранители отобрали. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности.

Расследование ведет теруправление ГБР во Львове. По сообщениям ряда львовских СМИ, задержанным является первый заместитель мэра города Пустомыты Андрей Лукив.

Другие подробности ситуации в Пустомытах правоохранители не озвучивают, однако стоит отметить, что транспорт и другое имущество во время военного положения могут законно принудительно изыматься у местных властей или частных лиц по запросу военного командования с составлением акта приема-передачи, где указана оценочная стоимость имущества. Его владельцы имеют право на соответствующую компенсацию из госбюджета - либо до такой передачи, либо после нее.

Напомним, что ввести в УК статью 201-2 о продаже гумпомощи Верховная Рада решила совсем недавно - 24 марта. Она предусматривает, что чиновники за такое деяние могут получить от семи до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.