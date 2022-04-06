Нардепы предлагают ввести уголовную ответственность за препятствование волонтерам

Шесть депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести уголовную ответственность за препятствование волонтерской деятельности. Соответствующий законопроект №7258 они внесли 5 апреля.

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Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Анатолий Остапенко и Сергей Швец, а также представительница группы "За будущее" Ирина Костанкевич и член группы "Доверие" Александр Сухов.

Их законопроект касается введения в Уголовный кодекс новой статьи 170-1, предусматривающей, что умышленное препятствование волонтерской деятельности в особый период (он в Украине был введен 17 марта 2014 года и не отменялся) должно наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет.

В остальное время предлагается наказывать такое деяние исправительными работами на срок до двух лет или тюрьмой на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до трех лет.

В этой же статье УК предлагается прописать, что под волонтерской деятельностью следует понимать добровольную, социально направленную, неприбыльную деятельность, осуществляемую волонтерами путем предоставления волонтерской помощи, заключающейся в предоставлении волонтерами работ и услуг на безвозмездной основе.

Кроме того, закон о волонтерской деятельности депутаты предлагают дополнить статьей 14 о том, что правовая защита волонтеров гарантируется государством, а препятствование их деятельности ведет к ответственности.

Отметим, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному 8-9 марта, 39% респондентов заявили, что в рамках деятельности по защите Украины занимаются волонтерством.

В свою очередь, по данным опроса кадрового портала grc.ua, волонтерские инициативы поддерживают 32% опрошенных компаний, а 17% организовывали сбор средств и гуманитарной помощи.

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