Лишь 40% украинских компаний сохранили довоенную деятельность, еще 9% — только в некоторых регионах, — опрос

Несмотря на войну в Украине, 40,2% компаний сохранили деятельность с начала военных действий, а еще 8,8% ведут коммерческую деятельность частично в зависимости от региона. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра кадрового портала grc.ua.

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"Появление новых вакансий в марте показывает, что после остановки деятельности бизнес разного размера и отраслей прошел процесс адаптации к новым условиям и возобновляет работу. Однако не стоит воспринимать это как полноценное оживление рынка труда. Приоритетным направлением бизнеса является сохранение персонала и поддержка своих сотрудников", – отмечают в grc.

81,3% компаний ответили, что сейчас не нанимают новых сотрудников. Еще 3% отметили, что ищут персонал только в регионах, где работает бизнес, а именно в западных регионах Украины.

Микро- и малый бизнес больше всего пострадал от военного кризиса. Почти половина тех, кто полностью прекратил свою работу, составляют представители этой категории бизнеса — компании до 10 человек (28,5%) и компании с количеством работников от 10 до 50 человек (17,8%).

Большой бизнес (компании с более чем 500 сотрудниками), наоборот, составляют значительную долю тех, кто работает в полном объеме, несмотря на войну в Украине (35%), и тех, кто работает частично в зависимости от региона (31,8%).

Распространенная тенденция среди опрошенных компаний – релокация семей сотрудников в безопасные регионы Украины. О таком виде поддержки сообщили 14,8% опрошенных компаний. 12,3% релоцировали семьи сотрудников в другие страны.

20% компаний выплатили единовременную финансовую помощь к заработной плате. 14% выплатили всю заработную плату, невзирая на отсутствие работы.

Однако значительная часть компаний – 30% – бросили своих сотрудников, не предложив никакой поддержки и помощи. По 1% опрошенных отметили, что на них сказались наиболее негативные последствия войны: они отправили сотрудников в отпуск за свой счет, сократили заработную плату или вообще уволили сотрудников.

Среди тех компаний, которые помогали релоцироваться семьям своих сотрудников в другие страны, чаще всего выбирались Польша, Румыния и Чехия. Еще часть компаний способствовала перевозке семей сотрудников в Германию, Францию, Турцию и Болгарию. И совсем незначительная часть компаний заявила, что перевезла людей в Канаду, Нидерланды, Испанию и Словакию.

Кроме того, в grc.ua выяснили, что 23,2% компаний отправляли средства на нужды Вооруженных сил Украины, 32% поддерживают волонтерские инициативы, а еще 17% организуют сбор средств и гуманитарной помощи.

Напомним также, что недавно в grc.ua договорились с Федерацией работодателей Украины о бесплатном размещении через нее объявлений о вакансиях в компаниях, которые релоцируются в другие регионы, и компаний, которые в этом помогают.