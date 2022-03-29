ФРУ безкоштовно розміщуватиме вакансії на grc.ua від компаній, що переїжджають на захід України

Федерація роботодавців України та кадровий портал grc.ua мають намір допомогти бізнесу, який зокрема переїжджає через війну Росії проти України в західну частину країни, у пошуку персоналу. Про це йдеться у повідомленні ФРУ та grc.ua.

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"Важливою справою для щасливого майбутнього України є стабілізація економіки та збереження діяльності бізнесу. Згідно з державною програмою підтримки українського бізнесу у воєнний час, підприємства, потужності яких знаходяться у зоні бойових дій, можуть релокуватися у Західну Україну. Держава сприяє у пошуку нових локацій, розселенні персоналу компаній, допомагає у перевезенні потужностей підприємств", - сказано у ньому.

На сьогоднішній день бажання евакуювати свій бізнес до безпечної зони озвучили понад 900 підприємців, переміщено вже 50 підприємств.

Розуміючи, що на новому місці підприємства гостро потребуватимуть підбору нових співробітників, організації логістики, навчання працівників та створення кадрових резервів, ФРУ розміщуватиме через свій кабінет на grc.ua вакансії таких підприємств, а також компаній, що забезпечують логістику промислових потужностей, перевезення персоналу, підготовку та навчання нових співробітників.

Компанії, які, в тому числі і після релокації, потребуватимуть персоналу, зможуть звернутися до федерації із заявкою про відкриті вакансії. При цьому сервіс grc.ua надаватиме консультаційну та технічну підтримку для оперативного підбору необхідного персоналу.

Щоб отримати допомогу, роботодавці можуть писати на електронну пошту: [email protected], а також залишати запит на пошук персоналу з контактами в Telegram-каналі "Пошук персоналу. Федерація роботодавців України".

Зазначимо при цьому, що за даними голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, на захід України станом на 27 березня було переміщено вже 89 підприємств.

Джерело фото: ua.depositphotos.com