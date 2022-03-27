На запад Украины эвакуировали уже 90 предприятий

В Украине продолжается эвакуация предприятий из зоны боевых действий на запад страны. По состоянию на 27 марта уже 89 предприятий перемещены, из них 47 уже возобновили работу на новом месте.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Данила Гетманцев.

"Постоянно работаем над эвакуацией предприятий из зоны боевых действий на запад нашего государства. Уже 89 предприятий перемещено", – написал Гетманцев.

Из этого количества предприятий 47 уже работают, добавил он.

В целом по состоянию на 27 марта власти получили 1120 заявок от компаний, 368 из них уже переданы на транспортировку.

Нардеп напомнил, что заявку на релокацию можно подать по ссылке.

Также Гетманцев попросил приобщиться к логистике тех, кто может помочь.

17 марта в Украине заработала правительственная программа, цель которой — помочь бизнесу перевезти свои мощности с территорий, где ведутся боевые действия, в более безопасные регионы в Западной Украине. Логика правительства проста: государство бесплатно организовывает и проводит переезд компании и ее мощностей, а та в свою очередь продолжает работать и, соответственно, поддерживать на плаву украинскую экономику.

Программа предполагает бесплатный переезд к месту временного перемещения, соответствующую площадь для размещения производства, помощь с перемещением и расселением персонала и организацию работников на месте после переезда.