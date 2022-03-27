Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Економіка
Дата публікації

На захід України евакуювали вже 90 підприємств

На захід України евакуювали вже 90 підприємств
В Україні продовжується евакуація підприємств із зони бойових дій на захід країни

В Україні продовжується евакуація підприємств із зони бойових дій на захід країни. Станом на 27 березня вже 89 підприємств переміщено, з них 47 відновили роботу на новому місці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев.

"Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено", – написав Гетманцев.

Із цієї кількості підприємств 47 уже працюють, додав він.

Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них уже передані на транспортування.

Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Також Гетманцев попросив долучитися до логістики тих, хто може допомогти.

Фото 2 — На захід України евакуювали вже 90 підприємств

17 березня в Україні запрацювала урядова програма, мета якоїдопомогти бізнесу перевезти свої потужності з територій, де ведуться бойові дії, до безпечніших регіонів у Західній Україні. Логіка уряду проста: держава безкоштовно організовує та проводить переїзд компанії та її потужностей, а та у свою чергу продовжує працювати і, відповідно, підтримувати на плаву українську економіку.

Програма передбачає безкоштовний переїзд до місця тимчасового переміщення, відповідну площу для розміщення виробництва, допомогу з переміщенням та розселенням персоналу та організацію працівників на місці після переїзду.

Автор:
Світлана Манько