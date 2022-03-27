На захід України евакуювали вже 90 підприємств

В Україні продовжується евакуація підприємств із зони бойових дій на захід країни. Станом на 27 березня вже 89 підприємств переміщено, з них 47 відновили роботу на новому місці.

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Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев.

"Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено", – написав Гетманцев.

Із цієї кількості підприємств 47 уже працюють, додав він.

Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них уже передані на транспортування.

Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.

Також Гетманцев попросив долучитися до логістики тих, хто може допомогти.

17 березня в Україні запрацювала урядова програма, мета якої — допомогти бізнесу перевезти свої потужності з територій, де ведуться бойові дії, до безпечніших регіонів у Західній Україні. Логіка уряду проста: держава безкоштовно організовує та проводить переїзд компанії та її потужностей, а та у свою чергу продовжує працювати і, відповідно, підтримувати на плаву українську економіку.

Програма передбачає безкоштовний переїзд до місця тимчасового переміщення, відповідну площу для розміщення виробництва, допомогу з переміщенням та розселенням персоналу та організацію працівників на місці після переїзду.