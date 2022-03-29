ФРУ будет бесплатно размещать вакансии на grc.ua от компаний, переезжающих на запад Украины

Федерация работодателей Украины и кадровый портал grc.ua намерены помочь бизнесу, в частности переезжающему из-за войны России против Украины в западную часть страны, в поиске персонала. Об этом говорится в сообщении ФРУ и grc.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Важным делом для счастливого будущего Украины является стабилизация экономики и сохранение деятельности бизнеса. Согласно государственной программе поддержки украинского бизнеса в военное время, предприятия, мощности которых находятся в зоне боевых действий, могут релоцироваться в Западную Украину. Государство способствует поиску новых локаций, расселению персонала компаний, помогает в перевозке мощностей предприятий", - сказано в нем.

На сегодняшний день желание эвакуировать свой бизнес в безопасную зону озвучили более 900 предпринимателей, перемещено уже 50 предприятий.

Понимая, что на новом месте предприятия будут остро нуждаться в подборе новых сотрудников, организации логистики, обучении работников и создании кадровых резервов, ФРУ будет размещать через свой кабинет на grc.ua вакансии таких предприятий, а также компаний, обеспечивающих логистику промышленных мощностей, перевозку персонала, подготовку и обучение новых сотрудников.

Компании, которые, в том числе и после релокации, будут нуждаться в персонале, смогут обратиться в федерацию с заявкой об открытых вакансиях. При этом сервис grc.ua будет оказывать консультационную и техническую поддержку для оперативного подбора необходимого персонала.

Для получения помощи работодатели могут писать на электронную почту: [email protected], а также оставлять запрос на поиск персонала с контактами в Telegram-канале "Поиск персонала. Федерация работодателей Украины".

Отметим при этом, что по данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, на запад Украины по состоянию на 27 марта были перемещены уже 89 предприятий.

Источник фото: ua.depositphotos.com