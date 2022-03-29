Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Бизнес
Дата публикации

ФРУ будет бесплатно размещать вакансии на grc.ua от компаний, переезжающих на запад Украины

Фото: Depositphotos
Украинскому бизнесу немного облегчат релокацию из-за войны. Фото: Depositphotos

Федерация работодателей Украины и кадровый портал grc.ua намерены помочь бизнесу, в частности переезжающему из-за войны России против Украины в западную часть страны, в поиске персонала. Об этом говорится в сообщении ФРУ и grc.ua.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Важным делом для счастливого будущего Украины является стабилизация экономики и сохранение деятельности бизнеса. Согласно государственной программе поддержки украинского бизнеса в военное время, предприятия, мощности которых находятся в зоне боевых действий, могут релоцироваться в Западную Украину. Государство способствует поиску новых локаций, расселению персонала компаний, помогает в перевозке мощностей предприятий", - сказано в нем.

На сегодняшний день желание эвакуировать свой бизнес в безопасную зону озвучили более 900 предпринимателей, перемещено уже 50 предприятий.

Понимая, что на новом месте предприятия будут остро нуждаться в подборе новых сотрудников, организации логистики, обучении работников и создании кадровых резервов, ФРУ будет размещать через свой кабинет на grc.ua вакансии таких предприятий, а также компаний, обеспечивающих логистику промышленных мощностей, перевозку персонала, подготовку и обучение новых сотрудников.

Компании, которые, в том числе и после релокации, будут нуждаться в персонале, смогут обратиться в федерацию с заявкой об открытых вакансиях. При этом сервис grc.ua будет оказывать консультационную и техническую поддержку для оперативного подбора необходимого персонала.

Для получения помощи работодатели могут писать на электронную почту: [email protected], а также оставлять запрос на поиск персонала с контактами в Telegram-канале "Поиск персонала. Федерация работодателей Украины".

Отметим при этом, что по данным председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, на запад Украины по состоянию на 27 марта были перемещены уже 89 предприятий.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов