Как бизнесу найти новые возможности во время войны. 5 ключевых рекомендаций

Любая критическая ситуация заставляет предпринимателя пересмотреть стратегию компании, по-новому взглянуть на бизнес и искать новые пути для развития, которые на первый взгляд не очевидны. 24 февраля в Украине началась война. Помимо бесчисленных человеческих жертв война несет за собой и огромные экономические потери.

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Из-за российской агрессии больше половины предприятий прекратили свою работу. Такую статистику приводит Advanter Group по состоянию на 11-13 марта 2022 года.

Для стабильности экономики в критической ситуации крайне важно по возможности продолжать свою работу и обязательно платить налоги. О том, как удержать свой бизнес на плаву и при этом помочь своей стране, рассказала Любовь Мочалова, СЕО "Европейской ассоциации программной инженерии" EASE.

1. Обеспечить выживание себе и ключевым людям

В момент страха за свою жизнь вполне нормально абсолютно не думать о каких-либо потребностях, кроме самых базовых. Когда ты один, тебе проще и легче, но если от тебя зависит семья или бизнес-команда, тебе необходимо как можно скорее выйти из ступора и начать активно действовать. Если ты топ-менеджер или собственник бизнеса, у тебя вообще нет времени на раскачку.

Первое, что необходимо сделать, — обеспечить себе и своим командам с их семьями безопасные места, где люди смогут начать адекватно функционировать, и продолжить существование проекта.

Кроме релокейта сотрудников необходимо понять, нужен ли вам релокейт вашего бизнеса. 48% предпринимателей не видят в этом никакого смысла, в то время как 2% таки сумели это сделать. Проанализируйте все аспекты, главное — никаких промедлений, никаких "это скоро закончится". Каждый день бездействия — это шаг, приближающий ваш проект к гибели.

2. Понять, нужен ли ваш продукт в новой реальности

Очевидно, что во время войны каждый старается удовлетворить базовые потребности, а бизнесы стараются экономить. Если до войны ваш бизнес был связан с производством или доставкой предметов первой необходимости, то, скорее всего, во время войны вы еще и заработаете. Всем остальным придется переформатироваться. Проанализируйте свой бизнес: чем вы можете быть полезны во время военных действий? Чем раньше вы это сделаете, обсудите новый формат с командой, приступите к работе, тем лучше для вашей компании.

Мы в Ассоциации очень быстро осознали, что та польза, которую мы предоставляли IT-компаниям в мирное время, сейчас не нужна. Мы начали искать формат, который необходим людям прямо сейчас: поиск жилья, помощь с релокейтом по Украине и за границу, финансовые операции и обмен валют, психологическая помощь командам, обмен ресурсами и свободными кадрами внутри сообщества, привлечение новых клиентов.

Наши резиденты очень тепло отреагировали на то, что мы не спрятались, не испугались, а наоборот, решили менять формат и продолжать работать дальше. Мы продолжили коммуницировать с резидентами и создавать для них продукт, который имеет спрос во время войны. Уже скоро выкатим на рынок несколько профессиональных проектов, которые сильно помогут функционировать украинской IT-индустрии, и не только. Рождение этих продуктов, возможно, могло наступить и раньше, но в сытые времена редко хочется что-то менять.

3. Наделите сотрудников новыми обязанностями

Во время войны и удаленной работы многие профессии теряют свою актуальность. Так случилось, что перед войной нас уже многому научила пандемия коронавируса, и часть каких-то процессов уже были переведены в другой формат работы.

Но если вам повезло и вас это не зацепило, сейчас нужно думать и действовать исходят из новых условий. Так, например, если маркетологу урезали бюджет, то это не значит, что он может просто сидеть и не работать. Он может создавать исходящий поток, только уже бесплатный: формировать ключевые месседжи и распространять их на всех возможных площадках. Офис-менеджер может помогать людям с поиском жилья и оформлением документов, а пиарщик искать для команды бесплатного психолога, к примеру.

Важно, чтобы руководитель знал своих людей и их возможности. Кроме того, нужно постоянно коммуницировать с командой: объяснить ситуацию, предложить сменить функционал. Хороший руководитель вряд ли хочет сокращать свою команду. Я уверена, что большинство людей в команде примут новые условия работы, ведь зарплату мы получаем за выполнение задач, а не за факт существования. Главное — честно говорить обо всех изменениях со своими коллегами, успокоить их, если это требуется. Если они заряжены и готовы работать, поверьте, они сами предложат множество идей, как заработать проекту в новых условиях.

4. Умножить то, что вы умеете лучше всего

К сожалению, времени на освоение новых навыков в военное время нет. Как и нет средств на дорогостоящее обучение. Так что нужно исходить из тех умений, которые у вас уже есть: вы можете бесплатно и быстро перестроить то, что уже знаете, и подогнать под военное время. В Ассоциации такое направление — пиар.

Кажется, что в такой критической ситуации пиар никому не нужен, но, посмотрев на вещи под новым углом, мы видим в этом направлении много возможностей для развития.

Мы с первых дней начали общаться с резидентами и стараться закрывать их боли. Когда большинство компаний закрыли вопросы с релокейтом команд в безопасные места, остро встал вопрос: "А что делать дальше? Как привлекать клиентов?". Так мы придумали снимать для них англоязычные видео и распространять своим иностранным партнерам. Кроме того, на одном из созвонов мы выяснили, что бизнес-партнерам из Америки и Европы важно получать правдивую и своевременную информацию о ситуации в Украине. А телеграм-каналам или СМИ они не совсем доверяют. Так твиттер EASE стал рупором бизнес- и IT-новостей в мировом сообществе.

5. Составьте финансовый план с разными вариантами

Важно, как уже ранее говорилось, тщательно проанализировать текущую ситуацию в вашем бизнесе. Если вы грамотно выстроите свой финансовый план, то во время войны вы сможете не только дать своему бизнесу выжить, но еще и заработать. Да, о дальновидных планах речь не идет, во время агрессии РФ на Украину планирование — максимум неделя. Однако должно быть понимание, откуда брать деньги на базовые потребности проекта на ближайшие три месяца. Есть три варианта:

План А: если все затянется и мир уже никогда не будет прежним.

План Б: если все скоро закончится и вернется на круги своя.

План С: если не сработает ничего из вышеперечисленного.

Первое, что нужно проверить, есть ли у вас финансовая подушка на всех имеющихся счетах компании, и распределить ее на ближайшее время по ключевым выплатам. Это снимет с вас головную боль на некоторое время. Дальше, как бы ни было тяжело, оценить функционал имеющегося персонала: сократить временно или навсегда тех, кто сейчас не может быть полезен. Переговорить с подрядчиками, арендодателями и т.д., чтобы остановить заказ любых услуг, которые на данный момент не жизненно необходимы. Так мы остановим выплаты за них и сбережем свои средства. Те выплаты, которые отменить невозможно, необходимо отстрочить и максимально разбить. Дальше необходимо определить услуги, которые готовы предоставить вашему бизнесу на волонтерских началах. Благо, что сейчас нам готовы помогать не только на родине, но и за границей.

Почему важно такое планирование?

По оценке прямых потерь бизнеса, с 24 февраля 29% предприятий уже потеряли до $50 тысяч. Чтобы не допустить больших потерь, нужно постоянно держать руку на пульсе.

Да, мы все понимаем, какое трудное время сейчас. Да, нам нужно быть готовыми ко всем поворотам событий. Но в то же время мы должны быть собранными и включиться в работу, чтобы всеми силами помочь как нашим клиентам, так и нашей стране. Каждый из нас сейчас должен быть полезен там, где он максимально эффективен. На плечах украинского бизнеса сейчас лежит очень ответственная роль: не только выжить, но и продолжить процветать и преуспевать.