Як бізнесу знайти нові можливості під час війни. 5 ключових рекомендацій

Будь-яка критична ситуація змушує підприємця переглянути стратегію компанії, по-новому подивиться на бізнес та шукати нові шляхи для розвитку, які на перший погляд не є очевидними. 24 лютого в Україні розпочалася війна. Крім незліченних людських жертв війна несе у себе і величезні економічні втрати.

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Через російську агресію більше половини підприємств припинили свою роботу. Таку статистику дає Advanter Group станом на 11-13 березня 2022 року.

Для стабільності економіки в критичній ситуації дуже важливо за можливості продовжувати свою роботу і обов'язково сплачувати податки. Про те, як утримати свій бізнес на плаву і допомогти своїй країні, розповіла Любов Мочалова, СЕО "Європейської асоціації програмної інженерії" EASE.

1. Забезпечити виживання собі та ключовим людям

У момент страху за своє життя цілком нормально абсолютно не думати про якісь потреби, окрім самих базових. Коли ти один, тобі простіше і легше, але якщо від тебе залежить сім'я або бізнес-команда, тобі необхідно якнайшвидше вийти зі ступору і почати активно діяти. Якщо ти топ-менеджер або власник бізнесу, у тебе взагалі немає часу на розгойдування.

Перше, що необхідно зробити, — забезпечити собі та своїм командам із їхніми сім'ями безпечні місця, де люди зможуть розпочати адекватно функціонувати, та продовжити існування проєкту.

Крім релокейту співробітників необхідно зрозуміти, чи потрібен вам релокейт вашого бізнесу. 48% підприємців не бачать у цьому жодного сенсу, тоді як 2% таки зуміли це зробити. Проаналізуйте всі аспекти, головне — жодних зволікань, жодних "це скоро закінчиться". Щодня без дії – це крок, який наближає ваш проєкт до загибелі.

2. Зрозуміти, чи потрібен ваш продукт у новій реальності

Очевидно, що під час війни кожен намагається задовольнити базові потреби, а бізнеси намагаються заощаджувати. Якщо до війни ваш бізнес був пов'язаний з виробництвом або доставкою предметів першої необхідності, то, швидше за все, під час війни ви ще й заробите. Решті доведеться переформатуватися. Проаналізуйте свій бізнес: чим ви можете бути корисним під час військових дій. Чим раніше ви це зробите, обговорите новий формат із командою, приступите до роботи, тим краще для вашої компанії.

Ми в Асоціації дуже швидко усвідомили, що користь, яку ми надавали IT-компаніям у мирний час, зараз не потрібна. Ми почали шукати формат, який необхідний людям прямо зараз: пошук житла, допомога з релокейтом по Україні та за кордон, фінансові операції та обмін валют, психологічна допомога командам, обмін ресурсами та вільними кадрами всередині спільноти, залучення нових клієнтів.

Наші резиденти дуже тепло відреагували на те, що ми не сховалися, не злякалися, а навпаки, вирішили змінювати формат та продовжувати працювати далі. Ми продовжили спілкуватися з резидентами та створювати для них продукт, який має попит під час війни. Незабаром викотимо на ринок кілька професійних проєктів, які сильно допоможуть функціонувати українській IT-індустрії, і не тільки. Народження цих продуктів, можливо, могло наступити і раніше, але в ситі часи рідко хочеться щось міняти.

3. Наділіть співробітників новими обов'язками

Під час війни та віддаленої роботи багато професій втрачають свою актуальність. Так сталося, що перед війною нас уже багато чому навчила пандемія коронавірусу, і частина якихось процесів вже була переведена в інший формат роботи.

Але якщо вам пощастило і вас це не зачепило, зараз потрібно думати і діяти, виходячи з нових умов. Так, наприклад, якщо маркетологу урізали бюджет, це не означає, що він може просто сидіти і не працювати. Він може створювати вихідний потік, тільки безкоштовний: формувати ключові меседжі і поширювати їх на всіх можливих майданчиках. Офіс-менеджер може допомагати людям з пошуком житла та оформленням документів, а піарник – шукати для команди безкоштовного психолога, наприклад.

Важливо, щоб керівник знав своїх людей та їхні можливості. Крім того, потрібно постійно комунікувати з командою, поясняти ситуацію, запропоновувати змінити функціонал. Хороший керівник навряд чи хоче скорочувати свою команду. Я впевнена, що більшість людей у команді ухвалять нові умови роботи, адже зарплату ми отримуємо за виконання завдань, а не факт існування. Головне — чесно говорити про всі зміни зі своїми колегами, заспокоїти їх, якщо це потрібно. Якщо вони заряджені та готові працювати, повірте, вони самі запропонують безліч ідей, як заробити проєкту у нових умовах.

4. Помножити те, що ви вмієте найкраще

На жаль, часу на освоєння нових навичок у воєнний час немає. Як і немає коштів на дороге навчання. Так що потрібно виходити з тих умінь, які у вас вже є: ви можете безкоштовно та швидко перебудувати те, що вже знаєте, та підігнати під воєнний час. В Асоціації такий напрямок – піар.

Здається, що в такій критичній ситуації піар нікому не потрібен, але, подивившись на речі під новим кутом, ми бачимо в цьому напрямі багато можливостей для розвитку.

Ми з перших днів почали спілкуватися з резидентами та намагатися закривати їхні болі. Коли більшість компаній закрили питання з релокейтом команд у безпечні місця, гостро постало питання: "А що робити далі? Як залучати клієнтів?". Так ми вигадали знімати для них англомовні відео та поширювати своїм іноземним партнерам. Крім того, на одному з созвонів ми з'ясували, що бізнес-партнерам з Америки та Європи важливо отримувати правдиву та своєчасну інформацію про ситуацію в Україні. А телеграм-каналам чи ЗМІ вони не зовсім довіряють. Так твіттер EASE став рупором бізнес- та IT-новин у світовому співтоваристві.

5. Складіть фінансовий план із різними варіантами

Важливо, як уже говорилося раніше, ретельно проаналізувати поточну ситуацію у вашому бізнесі. Якщо ви грамотно збудуєте свій фінансовий план, то під час війни ви зможете не лише дати своєму бізнесу вижити, але ще й заробити. Так, про далекоглядні плани не йдеться, під час агресії РФ на Україну планування — максимум тиждень. Однак має бути розуміння, звідки брати гроші на базові потреби проєкту на найближчі три місяці. Є три варіанти:

План А: якщо все затягнеться і світ уже ніколи не буде тим самим.

План Б: якщо скоро закінчиться і повернеться на круги своя.

План С: якщо не спрацює нічого з перерахованого вище.

Перше, що потрібно перевірити, чи є у вас фінансова подушка на всіх рахунках компанії, і розподілити її на найближчий час за ключовими виплатами. Це зніме головну біль на деякий час. Далі, як би не було важко, оцінити функціонал наявного персоналу: скоротити тимчасово чи назавжди тих, хто зараз не може бути корисний. Переговорити з підрядниками, орендодавцями тощо, щоб зупинити замовлення будь-яких послуг, які на даний момент не життєво потрібні. Так ми зупинимо виплати за них та збережемо свої кошти. Ті виплати, які скасувати неможливо, необхідно відстрочити та максимально розбити. Далі необхідно визначити послуги, які готові надати вашому бізнесу на волонтерських засадах. Добре, що зараз нам готові допомагати не лише на батьківщині, а й за кордоном.

Чому важливе таке планування?

За оцінкою прямих втрат бізнесу, з 24 лютого 29% підприємств уже втратили до $50 тисяч. Щоб не допустити великих втрат, потрібно постійно тримати руку на пульсі.

Так, ми всі розуміємо, який важкий час зараз. Так, нам треба бути готовими до всіх поворотів подій. Але в той же час ми маємо бути зібраними і включитися в роботу, щоб всіма силами допомогти як нашим клієнтам, так і нашій країні. Кожен з нас зараз має бути корисним там, де він максимально ефективний. На плечах українського бізнесу зараз лежить дуже відповідальна роль: не лише вижити, а й продовжити процвітати та розвиватися.