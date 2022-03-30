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Категория
Бизнес
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Треть опрошенных ЕБА украинских компаний потеряли за месяц войны более $1 миллиона

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

34% опрошенных Европейской Бизнес Ассоциации украинских компаний оценивают свои потери за месяц войны России против Украины в более чем 1 миллион долларов. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

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Еще 13% опрошенных руководителей оценивают потери своего бизнеса в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона долларов, 20% - от 200 до 500 тысяч, 8% - от 100 до 200 тысяч, 5% - от 50 до 100 тысяч, 9% - до 50 тысяч долларов. Лишь 1% ответили, что не понесли никакого ущерба от войны, а еще 9% пока лишь уточняют свои потери.

Чтобы оставаться на плаву, 68% бизнесов сокращают свои расходы, 44% прибегают к взысканию долгов с клиентов или партнеров, 35% проводят релокацию предприятий, а 13% запускают новые бизнес-направления.

25% опрошенных компаний переориентируются на гуманитарные нужды, а 13% – на нужды армии. Для продолжения работы бизнеса 23% руководителей ищут клиентов на иностранных рынках, а 15% – находятся в поисках финансирования.

В то же время 9% признались, что вынуждены прибегать к сокращению персонала, а 8% сообщили, что вообще не могут удержать свой бизнес на плаву.

Наибольшими проблемами для бизнеса компании-члены ЕБА называют (в порядке приоритетности): трудности с логистикой, проблемы с поставками товаров, заморозку контрактов с иностранными и локальными клиентами, низкую покупательную способность населения, поврежденные мощности и инфраструктуру, нехватку финансовых ресурсов и инвестиции, а также нехватку сырья.

Лишь 1% среди опрошенных офисов компаний в Украине сейчас подчиняется России, при этом 7% сообщают, что их подчинение РФ уже отменено. Остальные 92% либо не подчинялись России, либо являются представителями местного бизнеса. Также 22% опрошенных компаний заявили, что в принципе никогда не имели бизнес-связей с РФ.

Напомним также, что по данным опроса ассоциации IT Ukraine, большинство украинских компаний IT-сферы потеряли некоторую часть своих контрактов после начала войны, а полностью сохранили портфель заказов лишь 37% из них.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов