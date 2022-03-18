Потеря магазинов, нехватка персонала и проблемы с логистикой: в Rozetkа рассказали о текущих проблемах из-за войны

Совладелец интернет-магазина Rozetkа Владислав Чечеткин констатирует наличие серьезных проблем в работе компании из-за российского военного вторжения в Украину.

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Как рассказал он на своей странице в Facebook, сейчас самой большой сложностью для бизнеса Rozetkа является близость боевых действий к Киеву и огромная нехватка людей для обработки заказов.

"Люди боятся оказаться под обстрелом на складах, а многие из наших сотрудников живут в непосредственной близости к линии фронта и не могут безопасно добираться до работы. Для улучшения ситуации мы строим бомбоубежище возле наших складов, а также запускаем новые и новые маршруты для доставки людей из других мест, менее страдающих из-за военных действий", - сообщил Чечеткин.

Второй сложностью он назвал проблемы с логистикой: по словам сооснователя Rozetkа, блок-посты в городах и на трассах очень сильно замедляют движение, в связи с чем доставка товара поставщиков и пополнение магазинов, равно как и доставка в точки выдачи логистических операторов происходит со значительной задержкой. Кроме того, компания уже потеряла множество офлайн-магазинов.

"Мы круглосуточно занимаемся перестройкой процессов для того, чтобы сократить путь товара к потребителю и сэкономить время. К сожалению, мы потеряли много магазинов, и война постоянно вносит коррективы в работу оставшихся. Прошу вас уточнять работу магазина перед походом к нам!" - призвал Чечеткин.

В свою очередь, в ответ на комментарий к своему посту о необходимости рассчитаться с поставщиками совладелец компании заявил, что "если будем существовать - рассчитаемся". Кроме того, Чечеткин признал, что компания фактически распустила отдел разработки.

"К сожалению, в текущем положении у нас нет денег заплатить программистам. Но мы прилагаем все усилия, чтобы спасти бизнес и сохранить наш коллектив. Очень надеюсь, что у нас получится", - отметил он.

По словам Чечеткина, без какой-либо рекламы ежедневно Rozetka посещает 1 миллион украинцев. Компания также продолжает работу со своим наибольшим партнером - "Новой почтой", в отделениях которой осуществляется выдача заказанных на Rozetkа товаров, равно как и также отправка товаров торговцами на ее маркетплейсе.

"А наша гуманитарная инициатива helpukraine.center продолжает набирать обороты. Мы переехали на новый большой склад в Люблине, и когда смотришь на адреса отправителей помощи – понимаешь: за нас весь мир!.. Множество бизнесов и еще больше людей волонтерят здесь сообща уже третью неделю для того, чтобы помочь Украине пережить эту войну", - добавил совладелец интернет-магазина.

Отметим при этом, что еще незадолго до войны, в декабре 2021 года, Rozetkа готовилась к выходу на IPO и подумывала о покупке одного из украинских банков. В ноябре же компания вышла на рынок Узбекистана.