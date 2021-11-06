Rozetka вышла на рынок Узбекистана

Украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka вышел на рынок Узбекистана. Как указывает Dev.ua, сам сайт Rozetka.uz был зарегистрирован в мае текущего года, но в колл-центре компании сообщают, что магазин работает лишь около месяца. Пока точка выдачи открыта только в Ташкенте, имеется и местный офис.

На сайте указано, что компания осуществляет бесплатную курьерскую доставку товаров по Ташкенту в течение 24 часов с момента подтверждения заказа.

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Предоплату Rozetka.uz не требует, оплата возможна как наличными, так и в безналичной форме. При этом оплатить покупки можно в рассрочку.

Сам сайт пока доступен лишь на русском языке, и там меньше разделов с товарами, чем на "материнском" украинском аналоге. В частности, не выделены отдельно "компьютеры и ноутбуки", нет "одежды, обуви и украшений", "зоотоваров", "алкогольных напитков и продуктов", а также "туров и отдыха".

Отметим также, что в начале недели появились слухи о том, что украинскую Rozetka, являющуюся одним из двух крупнейших сайтов онлайн-торговли в стране, собирается купить казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz.

Однако Rozetka такие переговоры отрицает. Вместо этого сообщалось, что Kaspi нацелена на более реалистичную сделку — покупку маркетплейса одежды Kasta. Но и последняя также опровергла такую информацию.