Kaspi.kz собирается купить не Rozetka, а другой маркетплейс — СМИ

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz ведет переговоры о покупке украинского маркетплейса Kasta. Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на несколько своих источников.

В частности, об этом изданию сообщили гендиректор другого маркетплейса Hubber Максим Беляк, управляющий партнер инвесткомпании Soul Partners Игорь Верхогляд и совладелец инвесткомпании, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению, пожелавший остаться неназванным.

В свою очередь сооснователь одного из двух крупнейших в Украине интернет-магазинов Rozetka Владислав Чечеткин переговоры с Kaspi отрицает. Пресс-служба же казахстанской компании комментировать Forbes свои планы на украинском рынке отказывается.

При этом, по словам Чечеткина, инвестиционная компания Dragon Capital, которой принадлежит маркетплейс Kasta, действительно ищет для него покупателя.

Сооснователь и гендиректор Kasta Андрей Логвин, как и пресс-служба Dragon Capital, на вопросы издания о переговорах с казахстанскими покупателями также не ответили.

Отмечается, что Kasta сейчас располагает 277 точками выдачи, владеет финкомпанией и фулфилмент-центром на 15 тысяч квадратных метров в Броварах под Киевом, а также имеет специализированный софт. Беляк из Hubber оценивает ее стоимость в 12-18 млн долларов.

Выручка Kasta за 2020 год составила немногим более 60 млн грн, чистая прибыль — 4,1 млн грн. При этом, как отметил управляющий директор инвестиционно-банковского департамента компании Concorde Capital Сергей Чуйкин, украинские компании сферы e-commerce могут оцениваться с коэффициентом 0,6-0,8 к выручке, то есть Kasta можно оценить лишь в 1,3-1,8 млн долларов.

Однако, как рассказал Forbes на правах анонимности собеседник, близко знакомый с отчетностью Kasta, официальные цифры могут быть в разы ниже ее реальных оборотов.

Напомним, что ранее AIN.ua сообщило, что Kaspi.kz хочет купить некую крупную компанию в сфере электронной коммерции, а позже — что такой компанией может стать Rozetka.

Перед этим Kaspi договорилась о покупке БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка в Украине. А в начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone, о которой первоначально стало известно лишь за два с половиной месяца до этого.

В Kaspi заявляли, что банк покупался сугубо для получения таким способом банковской лицензии НБУ, а Portmone — для получения лицензии на платежи и аккредитации у платежных систем Visa и Mastercard. По данным AIN.ua, cумма сделки по Portmone могла составить до 20 млн долларов, а по БТА Банку — от 5 до 11 млн долларов.