IT и Телеком 50 минут назад

Kaspi.kz хочет купить третью компанию в Украине — крупного интернет-торговца

Ранее лидер финтех-отрасли Казахстана купил платформу онлайн-платежей Portmone и мелкий банк

Фото: Яндекс-карты Фото: Яндекс-карты
Фото: Яндекс-карты

Крупнейшая казахстанская финтех-компания Kaspi.kz ведет переговоры о возможной покупке с руководством уже третьей компании в Украине.

Как сообщает со ссылкой на свои источники AIN.ua, речь идет о крупной компании в сфере электронной коммерции. Отмечается, что стороны сейчас активно обсуждают сделку и договариваются о цене продажи.

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"В отличие от предыдущих двух сделок, Kaspi.kz покупает e-commerce не только ради лицензий, а именно с большой базой пользователей и узнаваемым брендом вместо того, чтобы купить небольшой проект и много лет его развивать. К тому же все местные крупнейшие игроки достаточно большие и узнаваемые, новому игроку будет сложно, а главное, долго и дорого отвоевывать себе рынок. Поэтому компания сразу вела переговоры с большим игроком, сумма сделки будет заметно выше предыдущих двух", — пишет издание.

Напомним, что накануне Kaspi.kz договорилась о покупке украинского БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка, принадлежащего бизнесмену Кенесу Ракишеву. Ранее этот банк собирались продать белорусскому олигарху Николаю Воробью, на которого наложены санкции Европейского Союза, однако в октябре 2020 года сделку заблокировал Национальный банк Украины.

В начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone, о которой первоначально стало известно лишь за два с половиной месяца до этого.

В Kaspi заявляли, что банк покупался сугубо для получения таким способом банковской лицензии НБУ, а Portmone — для получения лицензии на платежи, аккредитации платежных систем Visa и Mastercard и из-за развитости деловых отношений этой платформы с тысячами торговцев и широким пулом банков.

По данным AIN.ua, cумма сделки по Portmone могла составить до 20 млн долларов, а по БТА Банку — от 5 до 11 млн долларов.

Отметим, что в октябре 2020 года Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекла 870 млн долларов, а ее рыночная капитализация была оценена в 6,5 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой казахстанской компанией.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи. Компания также владеет одним из крупнейших казахстанских банков Kaspi Bank.

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