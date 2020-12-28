НБУ отказал белорусскому олигарху Воробью в покупке БТА Банка из-за санкций ЕС

Национальный банк Украины 24 декабря отказал гражданину Беларуси Николаю Воробью в согласовании покупки украинского БТА Банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря решением Совета ЕС №2020/2130 Николай Воробей был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции). В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НБУ, применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", — пояснили в НБУ.

Также одним из оснований принятого решения стало непредоставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Напомним, 23 ноября Антимонопольный комитет разрешил физлицу-гражданину Беларуси купить БТА Банк (Киев). Позже стало известно, что речь идет о Воробье.

17 декабря Евросоюз расширил санкции против Беларуси, затронувшие 29 человек и 7 юрлиц, которые описываются как "экономические субъекты, видные бизнесмены и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его".

В частности, попавший в этот список Воробей описывается как один из ведущих работающих в Беларуси бизнесменов, имеющий деловые интересы в нефтяной отрасли, в транзите угля, в банковской сфере и другие секторах экономики.

Воробей является совладельцем компании "Бремино групп", пользовавшейся налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны властей Беларуси. "Таким образом, он получает выгоду от Лукашенко и поддерживает его режим", — отмечается в краткой характеристике данного фигуранта санкционного списка.

Отметим, что Воробей владеет нефтебитумным заводом в Минской области, поставляющим битум в Украину, и подававшим в конце 2018 года заявку на покупку украинской компании "Центрэнерго" (приватизационный конкурс по которой был отменен). Также бизнесмен владеет крупным белорусским нефтетрейдером "Интерсервис" и охотничьим хозяйством "Красный Бор".

Кроме того, российское издание РБК утверждало, что в конце 2019 года связанная с Воробьем компания "Белказтранс Украина" была назначена единственным экспедитором при транзите российского угля через территорию Украины, а другая компания Воробья — NT Marine — стала поставщиком российского угля в Украину.

Напомним также, что согласно данным НБУ, БТА Банк является одним из самых убыточных: в июле-сентябре его убыток составил 74,8 млн грн.

По имеющимся активам это также один из самых скромных украинских банков: на 1 октября 2020 года финучреждение занимало 71-е место из 74 с показателем 385,612 млн грн.

Ранее казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежат 100% банка через тамошний "материнский" БТА Банк, заявлял, что сделка по продаже украинского финучреждения должна завершиться до конца года. Однако из-за нынешнего решения НБУ она теперь сорвалась.