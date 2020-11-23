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Банки 60 минут назад

Белорусу разрешили получить контроль над украинской "дочкой" казахского БТА Банка

Небольшой банк собирается купить гражданин Беларуси

Фото: БТА Банк Фото: БТА Банк
Фото: БТА Банк

Антимонопольный комитет Украины разрешил физлицу-гражданину Беларуси покупку акций БТА Банка (Киев), обеспечивающую ему долю более 50% в этом финучреждении. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

БТА Банк основан в 1992 году. По данным Национального банка Украины, на начало 2020 года акционером банка являлся Кенес Ракишев, которому опосредованно принадлежали 100% уставного капитала банка через казахстанский БТА Банк.

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Напомним, согласно данным НБУ, БТА Банк на сегодня является одним из самых убыточных: в июле-сентябре его убыток составил 74,8 млн грн.

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По имеющимся активам это также один из самых скромных украинских банков: на 1 октября 2020 года финучреждение занимало 71-е место из 74 с показателем 385,612 млн грн.

Отметим, что самым убыточным среди банков с иностранным капиталом по итогам третьего квартала стал сворачивающий свою деятельность Проминвестбанк с показателем -652 млн грн. 

Это финучреждение бизнесмен Сергей Тигипко намерен купить, чтобы вывести его с рынка, переведя его рабочие активы в собственный ТАСкомбанк.

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