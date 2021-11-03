Маркетплейс одежды Kasta отрицает переговоры о своей продаже Kaspi.kz

Сооснователь и гендиректор онлайн-площадки по торговле одеждой Kasta Андрей Логвин отрицает, что его компания ведет переговоры о возможной продаже казахстанскому финтех-гиганту Kaspi.kz, намеревающемуся зайти на украинский рынок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я тут что-то пропустил. Тут на Forbes написали много разной информации о Kasta, но, кажется, они кое-что напутали:) Несмотря на совпадение в словах "Каста" и "Каспий" первых трех букв, никаких переговоров мы не ведем", — заявил Логвин.

Кроме того, по его словам, приведенные в материале данные об обороте компании занижены как минимум в 50 раз.

"Про оценку стоимости Kasta экспертами я молчу. А по поводу переговоров вспомнил детскую считалочку: "К и Р сидели на трубе, К упало, И пропало, кто остался на трубе?". По-моему, я перепутал буквы, но идею вы поняли:)", — добавил бизнесмен.

Напомним, что ранее издание Forbes.ua со ссылкой на три источника сообщило, что Kaspi ведет переговоры о покупке украинского маркетплейса Kasta.

Ранее издание AIN.ua сообщило, что Kaspi.kz хочет купить некую крупную компанию в сфере электронной коммерции, а позже — что такой компанией может стать гораздо более крупный украинский маркетплейс Rozetka, однако там это также опровергают.

Перед этим Kaspi договорилась о покупке БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка в Украине. А в начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone.

В Kaspi заявляли, что банк покупался сугубо для получения таким способом банковской лицензии НБУ, а Portmone — для получения лицензии на платежи и аккредитации у платежных систем Visa и Mastercard. По данным AIN.ua, cумма сделки по Portmone могла составить до 20 млн долларов, а по БТА Банку — от 5 до 11 млн долларов.