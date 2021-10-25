Казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz покупает украинский БТА Банк

Крупнейшая казахстанская финтех-компания Kaspi.kz подписала договор о покупке украинского БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка, принадлежащего бизнесмену Кенесу Ракишеву. Как передает Kapital.kz, завершение сделки планируется в первом полугодии 2022 года.

"Мы заключили договор купли-продажи 100% БТА Банка Украина. Он приобретается исключительно для получения банковской лицензии в Украине. Это позволит нам запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее", — сообщили в компании.

Отмечается, что украинский БТА Банк ведет ограниченную операционную деятельность, не имеет сети отделений и кредитного портфеля. По данным Kaspi.kz, сделка не окажет на нее существенного финансового влияния. Компания также указывает, что планирует получить в 2021 году чистую прибыль в размере 445 млрд тенге (27,6 млрд грн).

"Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone Group, мы займем сильные позиции и сможем повторить стратегию Super App в Украине", — уверены в Kaspi.kz.

Напомним, что в начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone, о которой первоначально стало известно в июле.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи.

Напомним, что ранее БТА Банк в прошлом году пытался продать свою украинскую "дочку" белорусскому олигарху Николаю Воробью, на которого наложены санкции Европейского Союза. В октябре 2020 года сделку заблокировал Национальный банк Украины.