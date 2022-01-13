Rozetka запустила собственную оплату частями: какие условия предлагают

Онлайн-магазин Rozetka запустил собственную оплату частями. Услуга предоставляется в партнерстве с Альфа-Банком, но для оформления рассрочки карта этого банка не потребуется. Соответствующий раздел появился на сайте компании.

Любой покупатель может приобрести товар в рассрочку без привязки к карте любого банка. При этом, чтобы пройти авторизацию, нужно воспользоваться BankID любого банка. При таких условиях баланс на карте и кредитный лимит никак не повлияют на выдачу товара в рамках услуги "оплата частями".

Как оформить оплату частями в Rozetka

Онлайн-ритейл предлагает покупателям кредитный лимит на покупку товаров от 500 гривен до 20 тысяч гривен. Такой кредит могут получить только граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет. Срок кредитования составляет от трех до двадцати четырех месяцев. Услуга предусматривает процентную ставку по кредиту, которая составит 0,01% годовых. Кредитор принимает решение об оформлении рассрочки не больше двух минут.

Новая услуга компании распространяется на все товары, под ценником которых есть логотип Rozetka. Там же можно найти максимально доступное количество платежей.

Чтобы оформить рассрочку, нужно нажать "Купить в кредит", после необходимо выбрать опцию оплаты частями и срок выплаты. От покупателя потребуется указать свое место работы, дату рождения и подтвердить заключение договора с помощью SMS-сообщения.

Саму услугу фактически предоставляет сама Rozetka, но вот погашать задолженность нужно будет через банк. В частности, вносить оплату за товар можно через интернет-банкинг или приложение Альфа-банка, сервис "Альфа Погашение", терминалы банка и EasyPay, City24 или кассу.

Кроме того, Rozetka может расширить свою структуру за счет банка. По информации СМИ, руководство Rozetka вело переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.

Конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, который заплатил польским владельцам около $50 млн.