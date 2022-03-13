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В Украине оптимизируют часть блокпостов, чтобы разгрузить дороги - Монастырский

В Украине оптимизируют часть блокпостов, чтобы разгрузить дороги - Монастырский
Министр внутренних дел Денис Монастырский. Фото: Фокус

По словам Монастырского, блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов, а также для проверки документов. 

Национальная полиция, Вооруженные силы совместно с территориальной обороной проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении. 

По словам Монастырского в Украине нужно наводить порядок с большим количеством блокпостов, которые препятствуют эвакуации людей из зоны боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи.

"В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов, а все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом, будет улучшено передвижение транспортных потоков в стране. Это сэкономит время, горючее, а главное силы и нервы наших людей", — заявил министр.

По его словам блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов. А также на них проводится проверка документов и транспорта на блокпостах.

"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города, при этом на выезд проверка будет только выборочной", — отметил он.

Напомним, что вечером 11 марта на одном из украинских блокпостов за фотосъемку был задержан народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий.