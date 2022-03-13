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Кулеба предостерег иностранцев от боев в Украине на стороне агрессора

Кулеба предостерег иностранцев от боев в Украине на стороне агрессора
Фото: ANHA

По словам Кулебы, те, кто приедет воевать в Украину на стороне агрессора, будут военными преступниками. 

Глава МИД Дмитрий Кулеба призывает иностранцев, которых агитируют присоединиться к российским войскам, воюющим против Украины, не делать этого. Об этом он написал в Twitter. 

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которых могут агитировать присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если вы выживете, вы будете военными преступниками. Это не стоит денег или чего-то еще", - отметил Кулеба.

Ранее стало известно, что Кремль начал вербовать военных в Сирии, которые умеют воевать в городских условиях, для войны против Украины. Таким образом РФ намерена отправить воевать в Украину свыше 16 тысяч людей из стран Ближнего Востока.

Напомним, что бороться с российской агрессией Украине помогут 16 тысяч иностранных добровольцев, которые уже выехали. 