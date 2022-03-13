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США и Китай проведут переговоры относительно вторжения России в Украину

США и Китай проведут переговоры относительно вторжения России в Украину

США и Китай проведут переговоры относительно влияния вторжения России в Украину на глобальную безопасность. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Согласно сообщению, 14 марта советник по национальной безопасности Джейк Салливан и представители Совета национальной безопасности Государственного департамента США в Риме встретятся с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором Управления Комиссии по иностранным делам Ян Цзечи.

"Стороны обсудят текущие усилия по управлению конкуренцией между двумя странами и обсудят влияние войны России на региональную и глобальную безопасность", — сказано в сообщении.

Салливан также встретится с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии, дабы продолжить координацию решительного, единого интернационального ответа на войну российского президента Путина.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

Автор:
Степан Крьока