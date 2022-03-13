США та Китай проведуть переговори щодо вторгнення Росії в Україну

США та Китай проведуть переговори щодо впливу вторгнення Росії в Україну на глобальну безпеку. Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Згідно з повідомленням, 14 березня радник із національної безпеки Джейк Салліван та представники Ради національної безпеки Державного департаменту США в Римі зустрінуться з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Управління Комісії із закордонних справ Ян Цзечі.

"Сторони обговорять поточні зусилля щодо управління конкуренцією між двома країнами та обговорять вплив війни Росії на регіональну та глобальну безпеку", — сказано в повідомленні.

Салліван також зустрінеться з Луїджі Маттіоло, дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії, щоб продовжити координацію рішучої, єдиної міжнародної відповіді на війну російського президента Путіна.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.