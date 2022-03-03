В Украину едут 16 тысяч добровольцев, первые уже прибывают, — Зеленский

Бороться с российской агрессией Украине помогут 16 тысяч иностранных добровольцев, которые уже выехали. Об этом в ежедневном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать нашу свободу и нашу жизнь, и это будет успешно, я в этом уверен", — сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина ежедневно получает от партнеров "все больше и больше мощного оружия".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", — добавил Зеленский.

Напомним, украинские воины оказывают упорное сопротивление войскам РФ и наносят им огромные потери. По состоянию на утро 3 марта, оккупанты потеряли уже 9 тысяч человек.

ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. ВС России пытаются наступать в направлении Киева.