В Україну їдуть 16 тисяч добровольців, перші вже прибувають — Зеленський

Боротися з російською агресією Україні допоможуть 16 тисяч іноземних добровольців, які вже виїхали. Про це у щоденному відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які їдуть до нашої країни. Перші з 16 тисяч, вони їдуть захищати нашу свободу та наше життя, і це буде успішно, я в цьому впевнений", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що Україна щодня отримує від партнерів "дедалі більше потужної зброї".

"Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: "Вчіть слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте нам усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця. У повному обсязі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, українські воїни чинять завзятий опір військам РФ і завдають їм величезних втрат. Станом на ранок 3 березня окупанти втратили вже 9 тисяч людей.

ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. ЗС Росії намагаються наступати у напрямку Києва.