Втрати окупантів від початку вторгнення становлять близько 9 тисяч людей

Українські воїни завдають опору військам РФ і завдають їм величезних втрат. Так, окупанти втратили вже 9 тисяч людей, повідомляє прес-служба Сухопутних військ.

Військам РФ завдали також великих втрат у бойовій техніці. Українські воїни знищили 217 танків, 900 броньованих машин; 90 артилерійських знарядь; 42 ракетні системи залпового вогню; 11 засобів ППО; 30 літаків; 31 вертоліт; 374 одиниці автомобільної техніки; 2 легкі швидкісні катери; 60 цистерн із паливом; 3 безпілотники.

Ці дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

На восьму добу російського військового вторгнення в Україну ЗСУ продовжують стійко оборонятися, блокувати сили окупантів та контратакувати. ЗС РФ намагаються наступати у напрямку Києва.

Російські окупаційні війська, продовжуючи бомбардувати Київ, завдали удару по Південному залізничному вокзалу столиці, де відбувається евакуація мирних жителів.

Перед цим, 28 лютого, у Києві російські війська обстріляли телевежу. Тоді загинули п'ятеро людей і стільки ж постраждали.