Потери оккупантов с начала вторжения составляют около 9 тысяч человек

Украинские воины оказывают упорное сопротивление войскам РФ и наносят им огромные потери. Так, оккупанты потеряли уже 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Войскам РФ нанесли также большой урон в боевой технике. Украинские воины уничтожили 217 танков, 900 бронированных машин; 90 артиллерийских орудий; 42 ракетных систем залпового огня; 11 средств ПВО; 30 самолетов; 31 вертолет; 374 единицы автомобильной техники; 2 легких скоростных катера; 60 цистерн с топливом; 3 беспилотника.

Эти данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

На восьмые сутки российского военного вторжения в Украину ВСУ продолжают стойко обороняться, блокировать силы оккупантов и контратаковать. ВС РФ пытаются наступать в направлении Киева.

Российские оккупационные войска, продолжая бомбить Киев, нанесли удар по Южному железнодорожному вокзалу столицы, где проходит эвакуация мирных жителей.

Перед этим, 28 февраля, в Киеве российские войска обстреляли телебашню. Тогда погибли пять человек и столько же пострадали.