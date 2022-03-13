Кулеба застеріг іноземців від боїв в Україні на боці агресора

За словами Кулеби, ті, хто приїдуть воювати в Україну на боці агресора, будуть військовими злочинцями.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликає іноземців, яких агітують приєднатися до російських військ, що воюють проти України, не робити цього. Про це він написав у Twitter.

"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями. Це не вартує грошей чи чогось" щось ще", - зазначив Кулеба.

Раніше стало відомо, що Кремль почав вербувати військових у Сирії, які вміють воювати у міських умовах для війни проти України. Таким чином, РФ має намір відправити воювати в Україну понад 16 тисяч людей з країн Близького Сходу.

Нагадаємо, що боротися з російською агресією Україні допоможуть 16 тисяч іноземних добровольців, які вже виїхали.