“Слугу народа” Куницкого задержали за съемку блокпоста (ВИДЕО)

Вечером 11 марта на одном из украинских блокпостов за фотосъемку был задержан народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий.

Фото и видео задержания опубликовал на своей странице в Facebook заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

При этом подробностей задержания нардепа замглавы Нацполиции не сообщил.

"Самый лучший день", – коротко прокомментировал фото и видео Фацевич.

Как сообщает со ссылкой на свои источники "Украинская правда", Куницкий был задержан за съемку на камеру одного из блокпостов. Где именно был задержан депутат, пока неизвестно.

Напомним, 5 марта бойцы Территориальной обороны Киева задержали за попытку фотосъемки блокпоста народного депутата Украины от фракции ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Во время задержания охранники народного избранника открыли стрельбу, но вскоре все они были задержаны бойцами 206-го батальона теробороны.

Ранее, еще до войны, из-за пророссийской позиции Шуфрича у него возник конфликт с журналистом Юрием Бутусовым, который закончился дракой.