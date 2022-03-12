"Слугу народу" Куницького затримали за зйомку блокпоста (ВІДЕО)

Увечері 11 березня на одному з українських блокпостів за фотозйомку було затримано народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

Фото та відео затримання опублікував на своїй сторінці у Facebook заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

При цьому подробиць затримання нардепа заступник голови Нацполіції не повідомив.

"Найкращий день", – коротко прокоментував фото та відео Фацевич.

Як повідомляє з посиланням на свої джерела "Українська правда", Куницького було затримано за зйомку на камеру одного з блокпостів. Де саме було затримано депутата, наразі невідомо.

Нагадаємо, 5 березня бійці Територіальної оборони Києва затримали за спробу зйомки блокпоста народного депутата України від фракції ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Під час затримання охоронці народного обранця відкрили стрілянину, але незабаром усі вони були затримані бійцями 206-го батальйону тероборони.

Раніше, ще до війни, через проросійську позицію Шуфрича у нього виник конфлікт із журналістом Юрієм Бутусовим, який закінчився бійкою.