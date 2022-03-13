В Україні оптимізують частину блокпостів, щоб розвантажити дороги - Монастирський

За словами Монастирського, блокпости все ж таки потрібні для охорони стратегічних доріг та інфраструктурних об'єктів, а також для перевірки документів.

Національна поліція, Збройні сили разом із територіальною обороною проводять оптимізацію кількості блокпостів на дорогах України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні.

За словами Монастирського, в Україні потрібно наводити лад з великою кількістю блокпостів, які перешкоджають евакуації людей із зони бойових дій, а також заважають доставці гуманітарної допомоги.

"Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а всі, які до цього списку не увійдуть, буде прибрано. Таким чином буде покращено пересування транспортних потоків у країні. Це заощадить час, пальне, а головне сили та нерви наших людей", — заявив міністр.

За його словами, блокпости все ж таки потрібні для охорони стратегічних доріг та інфраструктурних об'єктів. А також на них проводиться перевірка документів та транспорту.

"Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів та автотранспорту на в'їздах до міст, при цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою", - зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері 11 березня на одному з українських блокпостів за фотографування було затримано народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.