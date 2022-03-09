Rozetka возобновила доставку товаров на "Новую почту"

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua возобновил доставку заказов в работающие отделения компании "Новая почта".



Как сообщает пресс-служба компании, список доступных отделений постоянно обновляется, его можно посмотреть при оформлении заказа на сайте.

“Примерный срок отгрузки товаров со склада два-три дня. Сроки отправки и доставки в отделение зависят от общей ситуации в регионе", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день заказы доступны только с предоплатой.

Напомним, в 2022 году онлайн-ритейлер Rozetka впервые за восемь лет не зафиксировал рост продаж тематических товаров 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Rozetka запустила собственную оплату частями. Любой покупатель может приобрести товар в рассрочку без привязки к карте любого банка.

При этом, чтобы пройти авторизацию, нужно воспользоваться BankID любого банка.