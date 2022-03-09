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Rozetka відновила доставку товарів на "Нову пошту"

Rozetka відновила доставку товарів на "Нову пошту"
Приблизний термін відвантаження товарів зі складу два – три дні. Фото: Delo.ua

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua відновив доставку замовлень до працюючих відділень компанії "Нова пошта".

 

Як повідомляє прес-служба компанії, список доступних відділень постійно оновлюється, його можна переглянути при оформленні замовлення на сайті.

"Приблизний термін відвантаження товарів зі складу два-три дні. Терміни відправлення та доставки у відділення залежать від загальної ситуації у регіоні", йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Rozetka відновила доставку товарів на "Нову пошту"

На сьогоднішній день замовлення доступні лише з передоплатою.

Нагадаємо, у 2022 році онлайн-ритейлер Rozetka вперше за вісім років не зафіксував зростання продажів тематичних товарів 23 лютого.

Раніше повідомлялося, що Rozetka запустила власну оплату частинами. Будь-який покупець може придбати товар у розстрочку без прив'язки до картки будь-якого банку.

При цьому, щоб пройти авторизацію, потрібно скористатися з BankID будь-якого банку.

Автор:
Дмитро Нарожний