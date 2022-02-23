Rozetka впервые не зафиксировала рост продаж подарков на 23 февраля

Несмотря на то, что с 2014 года День защитника Украины отмечается 14 октября, многие все равно продолжали активно покупать подарки мужчинам 23 февраля. В этом году онлайн-ритейлер Rozetka впервые за восемь лет не зафиксировал рост продаж тематических товаров 23 февраля.

Об этом сообщил совладелец Rozetka Владислав Чечоткин в Facebook.

Бизнесмен ежегодно анализировал срез продающихся товаров в онлайн-магазине. До 2014 года в Украине накануне 23 февраля активно покупали "подарки мужчинам". С годами динамика показывала падение таких продаж.

Условно, в 2016 году Rozetka продала меньше тематических подарков к этому дню, чем в 2015-м. В 2021 году, как заметил Чечоткин, количество таких продаж сократилось до минимума, а в 2022 году их вовсе не было.

"23 февраля — лучший день, чтобы убедиться, что в Украине умер "совок". Ни у одного из моих знакомых не появилась идея отправить поздравительную открытку. И даже пожилые люди в Украине перестали себя ассоциировать с этим днем. Потому что невозможно праздновать день "защитников", которые хотят растерзать твою страну", — добавил Чечоткин.

Он уточнил, что лидеры продаж сегодня — оружейные сейфы, канистры и батарейки.

Напомним, Rozetka запустил собственную оплату частями. Любой покупатель может приобрести товар в рассрочку без привязки к карте любого банка. При этом, чтобы пройти авторизацию, нужно воспользоваться BankID любого банка. При таких условиях баланс на карте и кредитный лимит никак не повлияют на выдачу товара в рамках услуги "оплата частями".

Кроме того, Rozetka может расширить свою структуру за счет банка. По информации СМИ, руководство Rozetka вело переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.