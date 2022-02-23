Rozetka вперше не зафіксувала зростання продажу подарунків на 23 лютого

Попри те, що з 2014 року День захисника України відзначається 14 жовтня, багато хто все одно продовжував активно купувати подарунки чоловікам 23 лютого. Цього року онлайн-рітейлер Rozetka вперше за вісім років не зафіксував зростання продажів тематичних товарів 23 лютого.

Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

Бізнесмен щорічно аналізував зріз товарів, що продаються в онлайн-магазині. До 2014 року в Україні напередодні 23 лютого активно купували "подарунки чоловікам". З роками динаміка показувала падіння таких продажів.

Умовно, в 2016 році Rozetka продала менше тематичних подарунків до цього дня, ніж у 2015-му. У 2021 році, як зауважив Чечоткін, кількість таких продажів скоротилася до мінімуму, а у 2022 році їх зовсім не було.

"23 лютого - найкращий день, щоб переконатися, що в Україні помер "совок". У жодного з моїх знайомих не з'явилася ідея надіслати вітальну листівку. І навіть літні люди в Україні перестали себе асоціювати з цим днем. Тому що неможливо святкувати день "захисників", які хочуть розтерзати твою країну", - додав Чечоткін.

Він уточнив, що лідери продажів сьогодні – сейфи для зброї, каністри та батарейки.

Нагадаємо, Rozetka запустила власну оплату частинами. Будь-який покупець може придбати товар на виплат без прив'язки до картки будь-якого банку. При цьому, щоб пройти авторизацію, потрібно скористатися з BankID будь-якого банку. За таких умов баланс на карті та кредитний ліміт ніяк не вплинуть на видачу товару у межах послуги "оплата частинами".