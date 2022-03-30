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Категорія
Бізнес
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Третина опитаних ЄБА українських компаній втратили за місяць війни понад $1 мільйон

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

34% опитаних Європейської Бізнес Асоціації українських компаній оцінюють свої втрати за місяць війни Росії проти України у понад 1 мільйон доларів. Про це йдеться у повідомленні асоціації.

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Ще 13% опитаних керівників оцінюють втрати свого бізнесу в діапазоні від 500 тисяч до 1 мільйона доларів, 20% – від 200 до 500 тисяч, 8% – від 100 до 200 тисяч, 5% – від 50 до 100 тисяч, 9% – до 50 тисяч доларів. Лише 1% відповіли, що не зазнали жодних втрат від війни, а решта 9% поки що лише уточнюють свої втрати.

Щоб залишатися на плаву, 68% бізнесів скорочують свої витрати, 44% вдаються до стягнення боргів із клієнтів чи партнерів, 35% проводять релокацію підприємств, а 13% запускають нові бізнес-напрямки.

25% опитаних компаній переорієнтуються на гуманітарні потреби, а 13% – на потреби армії. Для продовження роботи бізнесу 23% керівників шукають клієнтів на іноземних ринках, а 15% – у пошуках фінансування.

Водночас 9% зізналися, що змушені вдаватися до скорочення персоналу, а 8% повідомили, що взагалі не можуть утримати свій бізнес на плаву.

Найбільшими проблемами для бізнесу компанії-члени ЄБА називають (в порядку пріоритетності): труднощі з логістикою, проблеми з поставками товарів, заморожування контрактів з іноземними та локальними клієнтами, низьку купівельну спроможність населення, пошкоджені потужності та інфраструктуру, нестачу фінансових ресурсів та інвестиції, а також нестачу сировини.

Лише 1% серед опитаних офісів компаній в Україні зараз підпорядковується Росії, при цьому 7% повідомляють, що їхнє підпорядкування РФ вже скасовано. Інші 92% або не підпорядковувалися Росії, або є представниками місцевого бізнесу. Також 22% опитаних компаній заявили, що в принципі ніколи не мали бізнес-зв'язків із РФ.

Нагадаємо також, що за даними опитування асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній IT-сфери втратили певну частину своїх контрактів після початку війни, а повністю зберегли портфель замовлень лише 37% із них.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов