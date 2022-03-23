Лише 37% українських ІТ-компаній зберегли всі контракти після початку війни - опитування

Більшість українських ІТ-компаній втратили деяку частину своїх контрактів після початку Росією війни проти України, повністю зберегли портфель замовлень лише 37%. Про це свідчать результати опитування асоціації IT Ukraine.

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У той же час більшість із компаній, що втратили клієнтів (44% від усіх), все ж таки зберегли як мінімум 80% контрактів, решта ж 19% зберегли від 30% до 80%. При цьому повністю відновили свою роботу 40% компаній, на 50-80% відновилися 55%, і лише 5% - працюють на 20-30%.

Зазначається, що майже 2% айтішників нині приєдналися до Збройних сил України. Однак у деяких невеликих компаніях із колективом від 50 до 200 осіб до армії пішли 20% спеціалістів. Але загалом понад 85% продовжують працювати на своїх робочих місцях.

"IT-фахівці активно залучаються до боротьби в інформаційному просторі: у сфері кібербезпеки держави та підтримці об'єктів критичної інфраструктури задіяні 5% фахівців галузі. При цьому є компанії, де близько 100% фахівців працюють у кібер-військах", - з'ясували у профільній асоціації.

Як повідомляють в IT Ukraine, зараз понад 70% працівників галузі працюють у безпечних регіонах України, а 16%, переважно жінки, працюють за кордоном.

Участь в опитуванні взяли 30 компаній, що є членами асоціації, в яких працюють 34 тисячі фахівців. При цьому всього айтішників на українському ринку за підсумками 2021 року налічувалося 285 тисяч.

Зазначимо при цьому, що показники галузі інформаційних технологій виглядають набагато кращими за загальну картину в країні, оскільки згідно з опитуванням групи "Рейтинг", загалом вже більшість (53%) українців втратили роботу після початку війни.

Нагадаємо також, на початку лютого в асоціації IT Ukraine з'ясували, що на той момент жодна з компаній не готувала повну релокацію у випадку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com