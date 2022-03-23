53% зайнятих до війни українців втратили роботу – опитування

53% зайнятих до війни українців зараз не працюють, лише 22% працюють у звичайному режимі, а 21% працюють віддалено чи частково. 2% змінили роботу, а ще 2% дали іншу відповідь. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 19 березня.

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Загалом, згідно з цими даними, мали роботу до війни 66% українців і лише 8% її не мали. Ще 26% відповіли, що є пенсіонерами чи непрацюючими інвалідами.

Серед тих, хто мав роботу у східних регіонах (Харківська, Донецька та Луганська область), її втратили майже три чверті опитаних (74%). На заході країни таких 49%, у решті країни — 56%.

Найбільше від цього постраждала молодь до 35 років – у цій категорії втратили роботу 60% респондентів. Серед осіб 35-50 років таких 58%, серед тих, кому за 50, — 51%.

Серед тих, хто залишив свій населений пункт після початку війни, безробітними виявилися дві третини (66%), при цьому 5% вже змогли знайти нову роботу, а 5% заявили, що продовжують працювати в звичайному режимі.

Економічне становище своєї сім'ї називають таким, що однозначно погіршилися з початку війни, 52% українців, а таким, що, скоріше, погіршилося, 28%. Для 18% поки що нічого не змінилося.

Водночас близько 1% заявили, що воно швидше покращилося, ніж ні, а ще близько 1% відповіли, що однозначно покращилося. Останні відповіді стосуються переважно повноцінно працюючих жителів сходу та півдня країни.

Проте загалом саме на сході ситуація радикально відрізняється в гірший бік: там 77% заявили про однозначне погіршення економічного стану своєї сім'ї та ще 16% схиляються до такої оцінки. Лише 4% жителів макрорегіону заявили, що для них ситуація не змінилася, тоді як на півдні України таких 17%, у центрі – 21%, а на заході – 22%.

40% респондентів заявили, що наявних у них заощаджень у разі припинення отримання зарплати чи пенсії їм вистачить на термін не більше місяця, 25% оцінили цей термін до двох місяців, 13% — до трьох місяців. 15% опитаних грошей вистачить на більший термін, 3% дали іншу відповідь, а 4% відповісти не змогли.

Найгірша ситуація спостерігається передбачувано серед мешканців Східної України – там більшості громадян (52%) грошей не вистачить і на місяць, тоді як на заході країни таких респондентів 31%.

Менш забезпечені фінансами на випадок втрати заробітку чи пенсії люди віком від 50 років: серед них 43% заявили, що грошей їм не вистачить навіть на місяць, тоді як серед респондентів до 35 років таких 36%.

Опитування було проведене серед 1000 респондентів із усіх регіонів, крім Криму та окупованих до 24 лютого територій Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить трохи більше 3,1%.

Нагадаємо також, що згідно з даними цього ж опитування, покинули населений пункт свого проживання через війну проти України, що ведеться Росією, 19% українців. Зокрема на сході країни про це заявили 35% респондентів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com