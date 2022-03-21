Військовий стан не завада: українцям продовжать виплачувати допомогу по безробіттю

Кабінет міністрів України визначив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплату допомоги по безробіттю під час війни.

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Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки, українці можуть подати заяву про надання статусу безробітного, призначення допомоги або припинення реєстрації за допомогою порталу або мобільного додатка "Дія" та електронних сервісів Державної служби зайнятості.

Заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Ігор Дядюра зазначив, що війна призвела до закриття низки підприємств та зупинення роботи бізнесів.

За його словами, це спровокувало хвилю безробіття, яке посилилося масовим переміщенням людей у західні регіони держави. Тому одним із пріоритетних завдань влади, як зазначив заступник міністра, є забезпечення роботою всіх, хто хоче працювати.

"Для цього центри зайнятості в тилу переводяться в режим посиленої роботи, щоб опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава під час війни. Допомога по безробіттю виплачуватиметься після реєстрації через портал або додаток " Дія " або електронні сервіси служби, Це значно спростить процедуру і дозволить охопити державною підтримкою більше безробітних українців", – розповів Дядюра.

У Мінекономіки наголосили, що громадяни України гарантовано отримають виплати з безробіття. В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахування коштів буде здійснюватись АТ Ощадбанк на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему My Transfer.

Постанова Кабміну також передбачає припинення реєстрації безробітного у центрі зайнятості у разі відмови від виконання суспільно корисних робіт.

Таким чином, непрацевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов'язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування чи органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 5.30 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.

20 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану.

Джерело фото: ua.depositphotos.com