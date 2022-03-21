Военное положение не помеха: украинцам продолжат выплачивать помощь по безработице

Кабинет министров Украины определил порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны.

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Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, украинцы могут составить заявление о предоставлении статуса безработного, назначении помощи или прекращении регистрации с помощью портала или мобильного приложения "Дія" и электронных сервисов Государственной службы занятости.

Заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра отметил, что война привела к закрытию ряда предприятий и остановке работы бизнесов.

По его словам, это спровоцировало волну безработицы, усилившуюся массовым перемещением людей в западные регионы государства. Поэтому одной из приоритетных задач власти, как отметил замминистра, является обеспечение работой всех, кто хочет работать.

"Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы проработать обращение людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны. Пособие по безработице будет выплачиваться после регистрации через портал или приложение "Дія" или электронные сервисы службы занятости. Это значительно упростит процедуру и позволит охватить государственной поддержкой больше безработных украинцев", – рассказал Дядюра.

В Минэкономики подчеркнули, что граждане Украины гарантированно получат выплаты по безработице. В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перечисление средств будет осуществляться АО Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему My Transfer.

Постановление Кабмина также предусматривает прекращение регистрации безработного в центре занятости в случае его отказа от выполнения общественно полезных работ.

Таким образом, нетрудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5:30 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения.

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