НБУ прогнозирует более медленное снижение в Украине уровня безработицы

Безработица в Украине будет снижаться, однако ее замедление до естественного уровня (8,5%) произойдет позже прогнозируемого.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за январь 2022 года.

По данным Нацбанка, в 2022 году уровень безработицы уменьшится до 9,1%, а в 2023 году – до 8,9%.

"Быстрейшему улучшению ситуации на рынке труда будут мешать профессионально-квалификационные диспропорции между спросом и предложением. Приведенные факторы, а также значительный спрос на рабочую силу за рубежом предопределят более высокие темпы роста зарплат в 2022 году – номинальные зарплаты возрастут на 15,2%, а реальные (за вычетом инфляции) – на 6,1%", – отмечают в НБУ.

В Национальном банке добавили, что с учетом постепенного сокращения разрыва между зарплатами на внутреннем и внешнем рынках, а также ожидаемой переквалификации работников, в 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальных – до 4,1%.

Напомним, во втором квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек, что меньше на 200 тысяч человек, чем в первом квартале (1,8 млн человек).

В августе в Украине количество официально зарегистрированных безработных по состоянию составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек меньше, чем на эту дату в 2020 году.