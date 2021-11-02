Безработные смогут получить 100 тысяч грн на открытие своего бизнеса — Лазебная

С января 2022 года официально зарегистрированные безработные могут получать деньги на открытие бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, в программе смогут принять участие безработные украинцы, которые получают социальную помощь как представители малообеспеченных семей.

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В рамках программы "Рука помощи" граждане смогут получить ссуду в размере до 15 минимальных зарплат (по состоянию на начало 2022 года — 97,5 тысяч грн).

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, на такую ​​инициативу в бюджете планируют выделить около 100 млн грн.

Деньги по программе будут пересылаться безналичными платежами. Их можно будет использовать только для оплаты счетов за оборудование и материалы.

Кредит будут давать беспроцентно, а вернуть его нужно в течение трех лет. При этом сумма возврата будет меньше — с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ (единый социальный взнос — Delo.ua).

При этом, деньги можно не отдавать, если налоги превысят сумму помощи или если предприниматель примет на работу еще двух безработных украинцев по направлению центра занятости.

"Такая инициатива поможет создать около 2-3 тысяч новых малых предприятий", — отметила министр социальной политики.

Чтобы принять участие, нужно подать заявление в центр занятости по месту жительства вместе со справкой об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-планом будущего предприятия.

Работники центров занятости будут консультировать участников и проводить бесплатные обучения предпринимательству.

После рассмотрения заявки региональной комиссией, участник должен зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо в течение месяца и заключить соглашение с региональным центром занятости.

Для получения денег необходимо предоставить центру занятости счет и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов.

На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам расходы.

Напомним, во втором квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек, что меньше на 200 тысяч человек, чем в первом квартале (1,8 млн человек).

По состоянию на 16 августа, в Украине количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек меньше, чем на эту дату в 2020 году.