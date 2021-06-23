В Нью-Йорке молодым бездомным будут раздавать по $1250 в месяц, стимулируя уйти с улицы

Молодые бездомные в Нью-Йорке скоро будут получать $1250 без всяких условий в месяц в рамках проводимого при поддержке города эксперимента на $2,5 млн, чтобы увидеть, используют ли они эти деньги, чтобы уйти с улиц и попытаться найти работу.

Об этом сообщает New York Post.

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Предполагается, что в "Молодежной инициативе доверия", частично финансируемой городом, примут участие до 40 бездомных в возрасте от 18 до 24 лет.

"Особенно чернокожая, коренная, латиноамериканская и ЛГБТ-молодежь", — говорится в сообщении организаторов.

Они будут получать ежемесячную денежную наличность на срок до двух лет без ограничений на то, как они ее тратят, а также более крупные авансовые платежи для получения жилья.

"Тщательная оценка" затем "сравнит результаты и опыт" целевой группы с другими, получающими меньшие стипендии и регулярные услуги для бездомных, такими как доступ к приютам, сообщила мэрия.

"Гибкий подход проекта направлен на улучшение стабильных жилищных условий и благосостояния молодых людей путем предоставления денег, позволяющих позволить себе те типы жилья, которые они выбирают, и поддержки для инвестирования в их собственные цели, образование и карьерный рост", — заявили в мэрии.

Известно, что проект, который на более поздних этапах откроется для "значительно большего количества молодежи", будет стоить $2,5 млн, из которых $200 тысяч от города и еще $300 тысяч, привлеченных через Фонд мэра по развитию города Нью-Йорка, который возглавляет первая леди Чирлейн МакКрей. Остальные деньги поступят за счет частных пожертвований различных трастов и фондов.

Как ожидают власти мегаполиса, деньги для бездомных "помогут поднять настроение молодежи и укрепят нашу приверженность делу покончить с бездомностью среди молодежи раз и навсегда".

"Нью-Йорк — это место, где многие молодые люди из больших и малых городов по всей стране ищут надежду и дом, особенно молодежь из числа ЛГБТ, которая непропорционально часто сталкивается с проблемами физического и психического здоровья, а также с более высоким уровнем бездомности и безработицы", — отметила МакКрей.

Как отмечается, исследование было разработано Чапином Холлом из Чикагского университета и организацией Point Source Youth, которые в совместном выпуске сообщили, что "программы прямых денежных переводов поддерживаются обширной международной доказательной базой".

"Вопреки распространенному мнению, исследования показывают, что денежные переводы людям, испытывающим трудности, не приводят к неэффективному расходованию денег, увеличению употребления психоактивных веществ или снижению мотивации к работе", — говорится в сообщении.

"Оценки показали, что получатели в основном тратят денежную помощь на удовлетворение основных потребностей, что финансовая поддержка помогла людям получить образование и продуктивную занятость и что эти программы имеют тенденцию уменьшать рискованное поведение и негативные последствия для здоровья", — резюмировали ученые.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили 62-летнего мужчину на принуждении к труду семерых лиц из неблагополучных слоев населения.