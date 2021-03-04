Общество вчера, 18:02

Житель Харьковской области содержал семерых рабов, привлекая к вырубке леса (ФОТО, ВИДЕО)

Мужчина эксплуатировал пятерых мужчин и двух женщин из социально незащищенных слоев населения

Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харьковской области полиция совместно с Госпродпотребслужбой и Госэкоинспекцией разоблачили 62-летнего мужчину на принуждении к труду семерых лиц из неблагополучных слоев населения. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

Отмечается, что с помощью психологического и физического воздействия работники привлекались к строительным и различным хозяйственным работам, а также к незаконной вырубке леса на территории Богодуховского района.

Кратко и по делу в Telegram

Следствие установило, что мужчина арендовал дом в селе Чернетчина бывшего Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения — бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в доме и принудительно эксплуатировал.

С целью продуктивного функционирования "бизнеса", злоумышленник выполнял функцию охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнение другой бытовой работы на территории поместья. Также он проводил с завербованными лицами воспитательную работу, нацеленную на убеждение работников в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области.

3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили семь человек, привлекавшихся к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса. Отмечается, что они жили в антисанитарных условиях и не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин.

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Сотрудники управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области также составили санитарно-эпидемиологический акт обследования помещений.

Полицейские вместе с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области осуществили выезд на место незаконной порубки леса в село Шубы Богодуховского района, где провели замеры и установили масштабы нанесенного ущерба. Всего было обнаружено 192 ствола срубленных деревьев.

Также правоохранители провели обыск в помещении, где жили рабочие, которые непосредственно привлекались к незаконной порубке леса. Следователи изъяли черновые записи о полученных злоумышленником доходах за эксплуатацию лиц, черновые записи выхода лиц на работу и учетные документы долговых обязательств, паспорта граждан Украины, трудовые и медицинские книжки, другие копии документов, удостоверяющих личность.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных. Следователи устанавливают их полные анкетные данные.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении 62-летнему мужчине о подозрении по части 2 статьи 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что в середине февраля Госэкоинспекция запустила чат-бот для приема сообщений о свалках и вырубке леса.

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