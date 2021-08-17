Экономика 1 час назад

Количество безработных в Украине за год сократилось на треть

По состоянию на 16 августа 2021 года официально зарегистрированными безработными в Украине считались 315 тысяч человек

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа 2021 года составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек меньше, чем на эту дату в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек, или 36%, меньше, чем на эту дату в прошлом году", — говорится в сообщении.

Более того, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко анонсировал дополнительные мероприятия по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных при реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов.

"При реализации таких программ и проектов отдельный фокус — на выполнение показателей трудоустройства, в том числе на создание новых рабочих мест. Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс", — подчеркнул первый вице-премьер.

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Известно, что за январь-июль 2021 года Государственная служба занятости помогла найти работу 318 тысячам украинцев.

Напомним, по прогнозам Национального банка Украины, в 2021 году безработица в стране снизится и в среднем за год составит 9,1%.

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысячи граждан Украины имели статус безработного, что на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. При этом 420,7 тысячи человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

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