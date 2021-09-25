В Украине количество безработных сократилось до 1,6 млн человек

Во втором квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек, что меньше на 200 тысяч человек, чем в первом квартале (1,8 млн человек).

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2021 года составило 15,8 млн человек.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 56,2%.

В свою очередь уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет снизился до 9,3% (в первом квартале — 10,5%).

Напомним, в июле Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год был сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год — на уровне 8,5%, а на 2023 год — улучшен с 8,5% до 8,4%.

Ранее инспекторы Госслужбы труда в течение июля-августа в рамках кампании по легализации труда провели 2463 инспекционных посещения и выявили 8505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

Как сообщалось, в Украине количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа 2021 года составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек меньше, чем на эту дату в 2020 году.

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч граждан Украины имели статус безработного, что на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. При этом 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).