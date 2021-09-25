Экономика 1 час назад

В Украине количество безработных сократилось до 1,6 млн человек

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет снизился с 10,5% до 9,3%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Во втором квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек, что меньше на 200 тысяч человек, чем в первом квартале (1,8 млн человек).

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет во втором квартале 2021 года составило 15,8 млн человек.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет — 56,2%.

В свою очередь уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет снизился до 9,3% (в первом квартале — 10,5%).

Напомним, в июле Национальный банк Украины обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год был сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год — на уровне 8,5%, а на 2023 год — улучшен с 8,5% до 8,4%.

Читайте также:
Кабмин хочет компенсировать ЕСВ компаниям, которые трудоустроят безработных

Ранее инспекторы Госслужбы труда в течение июля-августа в рамках кампании по легализации труда провели 2463 инспекционных посещения и выявили 8505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

Как сообщалось, в Украине количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 16 августа 2021 года составило 315 тысяч человек, что на 179 тысяч человек меньше, чем на эту дату в 2020 году.

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тысяч граждан Украины имели статус безработного, что на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. При этом 420,7 тысяч человек получали пособие по безработице (на 136,7% больше, чем на эту же дату 2020 года).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Киевский стартап ищет менеджера по мемам: вместо резюме просят слать приколы
Киевский стартап ищет менеджера по мемам: вместо резюме просят слать приколы
Госстат рассказал, на что украинцы тратят деньги: в топе еда, коммуналка и алкоголь
Госстат рассказал, на что украинцы тратят деньги: в топе еда, коммуналка и алкоголь
Реальный ВВП Украины увеличился на 5,7% во втором квартале 2021 года
Реальный ВВП Украины увеличился на 5,7% во втором квартале 2021 года
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. У "Нафтогаза" закончились деньги. Компания просит у Кабмина 123 млрд грн

  3. Партия Шария выдвинула своего кандидата в мэры Харькова

  4. Крупнейшее в Европе газохранилище "Газпрома" заполнено на 5% — Deutsche Welle

  5. "Укрзализныця" потратила на питание и проживание членов набсовета 15 млн грн

Ивент
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
HR Wisdom Summit-2021. Як досягти інноваційного прориву через навчання персоналу
Стратегії 30 найкращих HRD на HR Wisdom Summit 
Загрузка...