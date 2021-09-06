За два месяца проверок в Украине нашли уже 8,5 тысячи неоформленных работников

Инспекторы Госслужбы труда в течение июля-августа в рамках кампании по легализации труда провели 2463 инспекционных посещения и выявили 8505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, в ходе проведенных мероприятий были заключены трудовые договоры с 4026 работниками.

Отмечается, что чаще всего незадекларированные работники использовались в сферах временного размещения и организации питания, сельского хозяйства, а также торговли.

В среднем выявлено пять незадекларированных работников на одного проверенного работодателя. Больше всего их было обнаружено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.

В частности, в Киевской области у физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в Белой Церкви, было обнаружено сразу 74 работника, работавших без оформления.

Напомним, что кампания по выявлению неформально трудоустроенных лиц в Украине ведется с 1 июля. В частности, за первый ее месяц было обнаружено 5026 таких лиц, а спустя две недели это число выросло до 6084.