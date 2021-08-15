Бизнес 7 минут назад

Проверки бизнеса в Украине: за полтора месяца обнаружили более 6000 нелегальных работников

Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя

Фото: Гоструда Фото: Гоструда
Фото: Гоструда

В Украине за полтора месяца инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было обнаружено 6084 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Указано, что среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет более 4 человек на одного проверенного работодателя.

Наибольшее количество неоформленных работников обнаружили в следующих отраслях:

- торговля;

- организация питания:

- сельское хозяйство.

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников обнаружили в Запорожской (504), Винницкой (465) и Одесской (428) областях.

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"Также в ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 2899 работниками", — доложили в ведомстве.

При этом в Минэкономики подчеркнули, что с начала инспекционной кампании наблюдают положительную динамику по увеличению количества официально оформленных работников.

"В частности, за первые три дня августа в Государственную налоговую службу подано сообщений о трудоустройстве почти 65 тысяч работников. Это — на 40% больше, чем за соответствующий период июня. Вообще с 1 июля было получено более 450 тысяч сообщений о принятии сотрудников на работу", — заявила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Ранее сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля 2021 года начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

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За первые 2 дня инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений обнаружили 240 сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

В то же время за первый месяц инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было выявлено 5026 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Напомним в то же время, что Минэкономики оценивает уровень теневой экономики в Украине по итогам 2020 года в 30% официального ВВП, что на 3 процентных пункта выше показателя 2019 года, при сокращении самого ВВП на 4%. Это — самый большой показатель тенизации после 2013 года.

Как заявил заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера, каждый пятый украинец сегодня работает неофициально, однако теневая занятость в настоящее время имеет существенную тенденцию к уменьшению.

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